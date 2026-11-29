Министерство иностранных дел Венгрии в День памяти жертв Голодомора почтило память миллионов невинных украинцев, погибших в результате искусственного голода 1932–1933 годов, умышленно вызванного сталинским режимом, и призвало никогда об этом не забывать.

В ответ Министерство иностранных дел Украины поблагодарило венгерскую сторону за солидарность и подчеркнуло, что Кремль сегодня продолжает использовать голод как оружие, блокируя Чёрное море и создавая угрозу глобальной продовольственной безопасности.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Венгрия никогда не блокировала транзит украинских товаров на мировые рынки, и выразили благодарность за гуманитарную помощь в преддверии зимы.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном министерством 28 ноября в социальной сети Х.

Премьер-министр Канады Марк Карни в заявлении ко Дню памяти жертв Голодомора связал современные действия режима президента России — государства-агрессора — Владимира Путина с политикой сталинского СССР.

28 ноября 2026 года в Украине будут чтить память жертв голодоморов. В этот день исполняется 93-я годовщина Голодомора 1932–1933 годов, а также 80 лет со дня начала голода 1946–1947 годов. Украинцы будут зажигать свечи, присоединяться к общенациональной минуте молчания и вспоминать миллионы людей, погибших из-за искусственного голода, устроенного советской властью.

Президент Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодоморов 28 ноября почтил память миллионов украинцев, погибших в результате искусственных голодов 1921–1923, 1932–1933 и 1946–1947 годов.

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