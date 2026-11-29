В румынском Клуж-Напоке женская сборная Польши по гандболу проиграла Румынии со счетом 28:31 во втором товарищеском матче перед чемпионатом Европы. После первого тайма команды сыграли вничью — 14:14. Накануне румынская команда победила со счетом 38:32, сообщает Interia Sport.

Ничья после первого тайма

В начале встречи польки уступали 4:8, однако сумели сократить отставание. Во второй половине первого тайма команда Арне Сенстада сравняла счет. Значительный вклад в это внесла вратарь Адрианна Плачек.

После перерыва сборная Польши впервые вышла вперед: Доминика Венцковская забросила мяч в контратаке и установила счет 18:17. Это был ее первый гол за национальную команду. Однако на 43-й минуте польки уже проигрывали 20:24.

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Последняя проверка перед турниром

Польская команда сократила разрыв до одного мяча, но в конце матча Румыния вновь оторвалась в счете и удержала победу. Самой результативной в составе Польши стала Каролина Коханяк, забросившая шесть мячей. Катажина Цыган отметилась пятью голами, а Кобылинская — четырьмя. Польская команда реализовала два из четырех семиметровых бросков.

Два матча с Румынией стали последней проверкой для команды Сенстада перед чемпионатом Европы. Тренер сборной Польши потерял одну из основных игрокинь — Александру Росиак, которая из-за травмы колена выбыла на длительный срок. На Евро польки стартуют 5 декабря матчем против Франции. В группе E также сыграют сборные Украины и Фарерских островов.

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