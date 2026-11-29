У румунському Клуж-Напоці жіноча збірна Польщі з гандболу програла Румунії з рахунком 28:31 у другому контрольному матчі перед чемпіонатом Європи. Після першого тайму команди зіграли внічию — 14:14. Напередодні румунська команда перемогла з рахунком 38:32, повідомляє Interia Sport.

Нічия після першого тайму

На старті зустрічі польки поступалися 4:8, однак зуміли скоротити відставання. У другій половині першого тайму команда Арне Сенстада зрівняла рахунок. Значний внесок у це зробила воротарка Адріанна Плачек.

Після перерви польська збірна вперше вийшла вперед: Домініка Венцковська закинула м'яч у контратаці та встановила рахунок 18:17. Це був її перший гол за національну команду. Проте в 43-й хвилині польки вже програвали 20:24.

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Остання перевірка перед турніром

Польська команда скоротила розрив до одного м'яча, але наприкінці матчу Румунія знову відірвалася в рахунку та втримала перемогу. Найрезультативнішою у складі Польщі стала Кароліна Коханяк, яка закинула шість м'ячів. Катажина Циган відзначилася п'ятьма голами, а Кобилінська — чотирма. Польська команда реалізувала два з чотирьох семиметрових кидків.

Два матчі з Румунією стали останньою перевіркою для команди Сенстада перед чемпіонатом Європи. Тренер збірної Польщі втратив одну з основних гравчинь — Олександру Росіак, яка через травму коліна вибула на тривалий термін. На Євро польки стартують 5 грудня матчем проти Франції. У групі E також зіграють збірні України та Фарерських островів.

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