在罗马尼亚克卢日-纳波卡，波兰女子手球队在欧洲锦标赛前的第二场热身赛中以28比31负于罗马尼亚队。上半场结束时，双方战成14比14平。此前一天，罗马尼亚队以38比32获胜，据Interia Sport报道。

上半场战平

比赛开始时，波兰队以4比8落后，但成功缩小了差距。上半场后半段，阿尔内·森斯塔德的球队扳平了比分。门将阿德里安娜·普瓦切克对此作出了重要贡献。

中场休息后，波兰队首次取得领先：多米妮卡·文茨科夫斯卡在反击中进球，将比分改写为18比17。这是她代表国家队打进的首球。不过，到第43分钟时，波兰队已经以20比24落后。

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赛事前的最后检验

波兰队将分差缩小至一球，但比赛末段罗马尼亚队再次拉开比分并守住了胜利。波兰队得分最高的是卡罗琳娜·科哈尼亚克，她打进六球。卡塔日娜·齐甘攻入五球，科贝林斯卡攻入四球。波兰队四次七米球中命中两次。

与罗马尼亚队的两场比赛是森斯塔德的球队在欧洲锦标赛前的最后检验。波兰队主教练失去了一名主力球员——亚历山德拉·罗夏克，她因膝伤将长期缺阵。波兰队将在12月5日对阵法国队的比赛中开启欧锦赛征程。E组还将有乌克兰队和法罗群岛队参赛。

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