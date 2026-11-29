Россия может активизировать гибридные атаки на европейские страны, поскольку не добивается успехов в войне против Украины. Об этом 29 ноября заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью The Guardian. На фоне новых случаев саботажа и других инцидентов Эстония также готовится закрыть все пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря.

По словам Михала, европейские лидеры всё лучше понимают связь между событиями на фронте в Украине и действиями России в других странах. Если российская армия не может достичь желаемых результатов в войне, Москва может активнее использовать другие способы давления на Европу. «Если Россия не добивается успехов на фронте, ее гибридная деятельность становится значительно опаснее», — отметил эстонский премьер.

Михал обратил внимание на ряд инцидентов, которые, по его словам, связаны с действиями России. Среди них — покушение на убийство в Дании, сорванный теракт в немецком Лейпциге, попытка поджога предприятия по производству беспилотников в Эстонии, а также случаи с российскими ракетами и дронами на территории Польши. Эстонский премьер считает, что эти события влияют на то, как Европейский Союз реагирует на угрозы со стороны Москвы. Речь идет не только о военной опасности, но и о диверсиях, попытках дестабилизировать ситуацию внутри стран и кампаниях дезинформации.

Эстония закроет все пограничные пункты на границе с Россией

Одной из мер в ответ на угрозы станет закрытие всех пограничных пунктов между Эстонией и Россией. Это должно произойти во вторник, 1 декабря. Такое решение связано, в частности, с попыткой саботажа на предприятии Threod Systems в Виймси недалеко от Таллинна. Компания производит разведывательные и ударные беспилотники. По данным эстонских спецслужб, нападавшие пытались проникнуть на территорию предприятия, чтобы устроить взрыв и поджечь здание.

Правоохранители задержали восьмерых подозреваемых. Эстонская служба внутренней безопасности заявила, что за попыткой нападения стояла российская военная разведка — ГРУ. Следствие также установило, что задержанные являются гражданами Латвии. Это уже вторая попытка поджога предприятия эстонского оборонного сектора, которую местные власти связывают с российскими спецслужбами. В августе подобный инцидент произошел на предприятии Milrem Robotics. В сентябре эстонская служба внутренней безопасности сообщила, что и то нападение также было организовано по заказу российских спецслужб.

Закрытие границы должно снизить риски для безопасности страны. Ранее Михал объяснял, что российские спецслужбы могут использовать пограничные переходы для воздействия на людей. По его словам, такой шаг также должен показать, что нападения на предприятия оборонной промышленности не останутся без ответа.

Угрожает ли Эстонии прямое нападение со стороны России

В то же время Михал считает маловероятным, что Россия решится на открытое военное нападение на Эстонию. По его мнению, Москва понимает, что страны Европейского Союза и НАТО обладают значительно большим военным потенциалом. Однако это не означает, что угроза со стороны России исчезла. Эстонский премьер не исключает новых диверсий, попыток саботажа и информационных атак против европейских государств.

В такой ситуации страны Европы должны усиливать сотрудничество и более внимательно реагировать на действия, которые могут быть частью российских гибридных операций. Особое внимание, по словам Михала, привлекают предприятия оборонной промышленности и объекты, связанные с поддержкой Украины. Об этом Кристен Михал рассказал в интервью британскому изданию The Guardian, опубликованном 29 ноября.

Румыния призывает страны НАТО совместно противодействовать гибридным атакам, которые связывают с Россией. Бухарест предлагает союзникам не только обмениваться информацией о таких инцидентах, но и совместно выяснять, стоят ли за ними одни и те же силы.

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