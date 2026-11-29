Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе закрытой встречи предупредил своего украинского коллегу Евгения Хмару о возможных последствиях ударов по российским целям в Балтийском море. По данным Spiegel, Берлин опасается, что такие операции могут привести к эскалации и ослабить поддержку военной помощи Украине в Германии. В то же время немецкие политики не имеют единой позиции относительно права Киева атаковать российские корабли.

Немецкое правительство в последнее время на различных уровнях призывало Киев к осторожности после украинских ударов по российским судам. В частности, этот вопрос был поднят во время визита министра обороны Украины Евгения Хмары в Берлин 23 ноября. Борис Писториус объяснил украинскому коллеге за закрытыми дверями, что расширение операций против российских целей в Балтийском море может иметь серьезные последствия.

Берлин опасается не только прямого обострения отношений с Москвой. По информации Spiegel, в немецком правительстве также считают, что такие удары могут ослабить поддержку военной помощи Украине со стороны немецкого общества. Это особенно важно на фоне опросов, свидетельствующих о снижении готовности граждан Германии поддерживать дальнейшую помощь Киеву.

Почему Германия опасается ударов в Балтийском море

Одна из главных причин беспокойства Берлина — риск того, что Россия ответит на украинские атаки значительно жестче. По оценке немецких правительственных кругов, Москва может использовать такие удары как повод для дальнейшей эскалации и обвинений в адрес НАТО. Особое значение имеет и само Балтийское море. Через него проходят важные торговые маршруты, по которым ежедневно следуют сотни коммерческих судов. Обострение ситуации может повлиять на судоходство, а также привести к росту страховых расходов для перевозчиков.

В Берлине также обращают внимание на присутствие российских военных кораблей вблизи немецкого побережья. Поэтому возможные новые атаки в регионе рассматривают как риск не только для Украины и России, но и для безопасности других стран Балтийского моря.

В Германии нет единой позиции по поводу украинских ударов

Несмотря на предостережения правительства, немецкие политики по-разному оценивают право Украины наносить удары по российским кораблям. Представитель Социал-демократической партии Германии по вопросам внешней политики Адис Ахметович призвал к особой осторожности во время военных операций в Балтийском регионе. «Мы поддерживаем Украину, которая защищается от российской агрессии. В то же время во время военных операций в Балтийском регионе требуется особая осторожность. Необходимо сохранить безопасность прибрежных государств и свободу судоходства», — заявил он журналистам.

Иную позицию выразил представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге по вопросам внешней политики Юрген Гардт. Он поддержал право Украины действовать против российских военных кораблей и судов, перевозящих оружие. Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Ревекамп также выступил в поддержку украинских операций. Он подчеркнул, что ответственность за расширение войны лежит на России, которая начала агрессию против Украины.

Таким образом, в Германии нет полного согласия относительно того, как Киев должен действовать против российской военной логистики на море. Часть политиков призывает избегать шагов, которые могут угрожать безопасности региона, другие настаивают на праве Украины атаковать объекты, помогающие России вести войну.

Какой удар по российскому судну вызвал беспокойство

Одним из поводов для дискуссии стала атака украинских военных на российское грузовое судно Sparta II в Финском заливе 21 ноября. После удара беспилотников на борту судна возник пожар, а корабль потерял управление и оказался в финских территориальных водах. Для тушения пожара были задействованы суда нескольких стран. Впоследствии российский спасательный корабль начал буксировать поврежденную Sparta II в направлении Санкт-Петербурга.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские силы атаковали это судно. Он пояснил, что Sparta II была законной военной целью, поскольку, по его словам, имела отношение к логистике Министерства обороны России и перевозила военные грузы. После атаки в европейских странах стали активнее обсуждать риски для судоходства и безопасности в Балтийском море. Немецкое правительство, как пишет Spiegel, опасается, что дальнейшее расширение боевых действий в регионе может втянуть в противостояние больше государств. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украина имеет полное право наносить удары вглубь территории России в целях самообороны. По его словам, вся ответственность за возможную эскалацию ситуации в Балтийском море лежит исключительно на Москве.

24 ноября премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Украина получила предупреждение о риске экологического загрязнения Балтийского моря в результате атак на российские нефтяные танкеры.

Читай нас в