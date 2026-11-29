Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час закритої зустрічі попередив свого українського колегу Євгенія Хмару про можливі наслідки ударів по російських цілях у Балтійському морі. За даними Spiegel, Берлін побоюється, що такі операції можуть призвести до ескалації та послабити підтримку військової допомоги Україні в Німеччині. Водночас німецькі політики не мають єдиної позиції щодо права Києва атакувати російські кораблі.

Німецький уряд останнім часом на різних рівнях закликав Київ до обережності після українських ударів по російських суднах. Зокрема, це питання порушили під час візиту міністра оборони України Євгенія Хмари до Берліна 23 листопада. Борис Пісторіус пояснив українському колезі за зачиненими дверима, що розширення операцій проти російських цілей у Балтійському морі може мати серйозні наслідки.

Берлін побоюється не лише прямого загострення відносин із Москвою. За інформацією Spiegel, у німецькому уряді також вважають, що такі удари можуть послабити підтримку військової допомоги Україні серед німецького суспільства. Це особливо важливо на тлі опитувань, які свідчать про зниження готовності громадян Німеччини підтримувати подальшу допомогу Києву.

Чому Німеччина побоюється ударів у Балтійському морі

Одна з головних причин занепокоєння Берліна — ризик того, що Росія відповість на українські атаки значно жорсткіше. За оцінкою німецьких урядових кіл, Москва може використати такі удари як привід для подальшої ескалації та звинувачень на адресу НАТО. Особливе значення має і саме Балтійське море. Через нього проходять важливі торговельні маршрути, якими щодня рухаються сотні комерційних суден. Загострення ситуації може вплинути на судноплавство, а також призвести до зростання страхових витрат для перевізників.

У Берліні також звертають увагу на присутність російських військових кораблів поблизу німецького узбережжя. Тому можливі нові атаки в регіоні розглядають як ризик не лише для України та Росії, а й для безпеки інших країн Балтійського моря.

У Німеччині немає єдиної позиції щодо українських ударів

Попри застереження уряду, німецькі політики по-різному оцінюють право України атакувати російські кораблі. Представник Соціал-демократичної партії Німеччини з питань зовнішньої політики Адіс Ахметович закликав до особливої обережності під час військових операцій у Балтійському регіоні. «Ми підтримуємо Україну, яка захищається від російської агресії. Водночас під час військових операцій у Балтійському регіоні потрібна особлива обережність. Необхідно зберегти безпеку прибережних держав і свободу судноплавства», — заявив він журналістам.

Іншу позицію висловив представник фракції ХДС/ХСС у Бундестазі з питань зовнішньої політики Юрген Гардт. Він підтримав право України діяти проти російських військових кораблів і суден, які перевозять зброю. Голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Ревекамп також виступив на підтримку українських операцій. Він наголосив, що відповідальність за розширення війни лежить на Росії, яка розпочала агресію проти України.

Отже, у Німеччині немає повної згоди щодо того, як Київ має діяти проти російської військової логістики на морі. Частина політиків закликає уникати кроків, які можуть загрожувати безпеці регіону, інші наполягають на праві України атакувати об’єкти, що допомагають Росії вести війну.

Який удар по російському судну викликав занепокоєння

Одним із приводів для дискусії стала атака українських військових на російське вантажне судно Sparta II у Фінській затоці 21 листопада. Після удару безпілотників на борту судна виникла пожежа, а корабель втратив керування та опинився у фінських територіальних водах. Для гасіння пожежі залучали судна кількох країн. Згодом російський рятувальний корабель почав буксирувати пошкоджену Sparta II у напрямку Санкт-Петербурга.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські сили атакували це судно. Він пояснив, що Sparta II була законною військовою ціллю, оскільки, за його словами, мала зв’язок із логістикою Міністерства оборони Росії та перевозила військові вантажі. Після атаки в європейських країнах почали активніше обговорювати ризики для судноплавства та безпеки в Балтійському морі. Німецький уряд, як пише Spiegel, побоюється, що подальше розширення бойових дій у регіоні може втягнути в протистояння більше держав. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel із посиланням на джерела в урядових колах.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Україна має повне право завдавати ударів углиб території Росії з метою самооборони. За його словами, вся відповідальність за можливу ескалацію ситуації в Балтійському морі лежить виключно на Москві.

24 листопада прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Україна отримала попередження про ризик екологічного забруднення Балтійського моря внаслідок атак на російські нафтові танкери.

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