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24 листопада прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Україна отримала попередження про ризик екологічного забруднення Балтійського моря внаслідок атак на російські нафтові танкери.

Таллінн також наголосив, що не дозволить використовувати свій повітряний простір, територіальні води чи сушу для таких операцій.

За словами Міхала, відповідний сигнал Києву вже передавали на нижчому дипломатичному рівні, однак його планують повторити.

Водночас естонський прем'єр визнав, що українські атаки на російські судна та інфраструктуру можуть продовжуватися, оскільки танкери «тіньового флоту» забезпечують значну частину фінансування російської війни та перевозять зброю.

Міхал окремо наголосив на небезпеці витоку нафти з пошкоджених танкерів, які часто перебувають у поганому технічному стані. За його словами, це становить серйозну загрозу екології Балтійського моря.

Джерело: ERR

Міністерство закордонних справ росії звинуватило Естонію у сприянні українським атакам на північний захід рф та пригрозило балтійській країні прямим військовим зіткненням.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що країнам регіону слід звикати та бути готовими до нових атак українських безпілотників на російські судна в Балтійському морі.

Удар безпілотників по російському суховантажу Sparta II у Фінській затоці є побічним наслідком загарбницької війни росії та реалізацією права України на самооборону, заявив у неділю, 22 листопада 2026 року, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

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