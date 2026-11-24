24 ноября премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Украина получила предупреждение о риске экологического загрязнения Балтийского моря в результате атак на российские нефтяные танкеры.

Таллинн также подчеркнул, что не позволит использовать свое воздушное пространство, территориальные воды или сушу для таких операций.

По словам Михала, соответствующий сигнал Киеву уже передавали на более низком дипломатическом уровне, однако его планируют повторить.

В то же время эстонский премьер признал, что украинские атаки на российские суда и инфраструктуру могут продолжаться, поскольку танкеры «теневого флота» обеспечивают значительную часть финансирования российской войны и перевозят оружие.

Михал отдельно подчеркнул опасность утечки нефти из поврежденных танкеров, которые часто находятся в плохом техническом состоянии. По его словам, это представляет серьезную угрозу экологии Балтийского моря.

Источник: ERR

Министерство иностранных дел России обвинило Эстонию в содействии украинским атакам на северо-запад РФ и пригрозило балтийской стране прямым военным столкновением.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что странам региона следует привыкать и быть готовыми к новым атакам украинских беспилотников на российские суда в Балтийском море.

Удар беспилотников по российскому сухогрузу Sparta II в Финском заливе является побочным следствием захватнической войны России и реализацией права Украины на самооборону, заявил в воскресенье, 22 ноября 2026 года, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

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