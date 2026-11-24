24 listopada premier Estonii Kristen Michal oświadczył, że Ukraina otrzymała ostrzeżenie o ryzyku zanieczyszczenia środowiska Morza Bałtyckiego w wyniku ataków na rosyjskie tankowce.

Tallinn podkreślił również, że nie zezwoli na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej, wód terytorialnych ani terytorium lądowego do takich operacji.

Według Michala odpowiedni sygnał został już przekazany Kijowowi na niższym szczeblu dyplomatycznym, jednak planuje się jego powtórzenie.

Jednocześnie estoński premier przyznał, że ukraińskie ataki na rosyjskie statki i infrastrukturę mogą trwać nadal, ponieważ tankowce „floty cieni” zapewniają znaczną część finansowania rosyjskiej wojny i przewożą broń.

Michał osobno podkreślił niebezpieczeństwo wycieku ropy z uszkodzonych tankowców, które często znajdują się w złym stanie technicznym. Według niego stanowi to poważne zagrożenie dla środowiska Morza Bałtyckiego.

Źródło: ERR

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Estonię o wspieranie ukraińskich ataków na północny zachód Rosji i zagroziło temu krajowi bałtyckiemu bezpośrednią konfrontacją militarną.

Premier Estonii Kristen Michal oświadczył, że kraje regionu powinny przyzwyczaić się i być przygotowane na nowe ataki ukraińskich dronów na rosyjskie statki na Morzu Bałtyckim.

Atak dronów na rosyjski statek towarowy Sparta II w Zatoce Fińskiej jest ubocznym skutkiem agresywnej wojny Rosji oraz realizacją prawa Ukrainy do samoobrony – oświadczył w niedzielę, 22 listopada 2026 r., minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna.

Czytaj nas na