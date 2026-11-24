Zakład Chanta Mount, produkujący mrożone wyroby piekarnicze, doznał znacznych zniszczeń w wyniku rosyjskiego ataku 19 listopada.

Pracownicy zakładu nie odnieśli żadnych obrażeń. To już drugi atak na ten zakład od początku pełnej inwazji.

Pomimo zniszczeń firma rozpoczęła prace naprawcze, aby jak najszybciej wznowić produkcję.

Źródło: Chanta Mount

W gminie Krasnopil w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

W wyniku rosyjskiego ataku w obwodzie odeskim uszkodzony został terminal firmy Kernel, zajmującej się przeładunkiem oleju słonecznikowego. W wyniku uderzenia zniszczono około 25 tysięcy ton gotowego produktu.

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