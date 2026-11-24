We wtorek, 24 listopada, okupanci zaatakowali prywatne przedsiębiorstwo w rejonie sarneńskim w obwodzie rówieńskim, w wyniku czego doszło do pożaru w jednym z pomieszczeń. Poinformował o tym szef rówieńskiej obwodowej administracji wojskowej Oleksandr Kowal.

Jak powiedział, ratownicy i inne odpowiednie służby już działają na miejscu zdarzenia, a według wstępnych informacji nikt nie został ranny w wyniku ataku.

Źródło: wpis szefa Równeńskiej OVA Aleksandra Kowala na Facebooku.

Rano 24 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekty energetyczne na północy obwodu rówieńskiego. Obecnie przywrócono dostawy energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców, poinformowały władze obwodowe.

24 listopada rosyjski dron „Molnia” uderzył w budynek mieszkalny we wsi Smiach w powiecie Nowogród Siewierski w obwodzie czernihowskim.

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