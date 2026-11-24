Elektrociepłownia Trypilska w obwodzie kijowskim całkowicie wstrzymała produkcję energii elektrycznej i ciepła z powodu rozległych zniszczeń spowodowanych rosyjskimi atakami. Obecnie na terenie zakładu trwają prace związane z usuwaniem gruzów.

Wcześniej energetykom udało się przywrócić część mocy elektrowni po rosyjskim ataku w 2024 roku, jednak później elektrownia ponownie uległa zniszczeniom. Według wstępnych szacunków na zakup nowego sprzętu niezbędnego do dalszej pracy potrzeba co najmniej 100 mln euro.

O obecnym stanie elektrowni i perspektywach jej odbudowy opowiedział dyrektor elektrowni Trypilska Jurij Charko.

Dlaczego elektrownia Trypilska całkowicie wstrzymała wytwarzanie energii

Według Jurija Charka, po atakach armii rosyjskiej elektrownia nie jest już w stanie wytwarzać ani energii elektrycznej, ani ciepła. Obecnie pracownicy zajmują się usuwaniem gruzów.

„Na dzień dzisiejszy całkowicie straciliśmy możliwość wytwarzania energii elektrycznej. Oznacza to, że obecnie elektrownia nie wytwarza ani energii elektrycznej, ani ciepła. Nie mamy żadnych możliwości wytwarzania energii” – poinformował dyrektor elektrowni.

Charko przypomniał, że po niemal całkowitym zniszczeniu w 2024 roku elektrownię częściowo odbudowano i znów mogła ona wytwarzać energię elektryczną. Jednak po tym wydarzeniu zakład ponownie stał się celem licznych ataków. Według słów Charka na terenie elektrowni Trypilska przeprowadzono ponad 20 ataków rakietowych i dronowych. Jeśli uwzględnić również elektrownię Zmiivską, należącą do spółki „Centrenergo”, to na obie elektrownie po 2024 roku przeprowadzono ponad 200 ataków.

Dyrektor elektrowni nie podał terminów ewentualnego wznowienia produkcji energii, tłumacząc to sytuacją bezpieczeństwa.

Ile będzie kosztowała odbudowa elektrowni Trypilska

Według wstępnych szacunków, aby elektrownia mogła dalej funkcjonować, potrzeba co najmniej 100 mln euro na zakup nowego sprzętu.

Charko poinformował, że w 2025 roku 60% zysków spółki zostało w całości przeznaczonych na umowy dotyczące odbudowy elektrowni Trypilska i Zmiivska. Łącznie zawarto około 100 umów.

Ponadto przedsiębiorstwa otrzymały około 1 mld hrywien pomocy za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Energetyki. Jednocześnie większość kosztów renowacji pokrywa sama firma. Donatorzy dostarczają między innymi materiały budowlane i panele warstwowe.

Dyrektor uznał, że największą przeszkodą w pracach nie jest pozyskiwanie środków czy sprzętu, ale sytuacja bezpieczeństwa.

„Obecnie największym wyzwaniem jest sytuacja bezpieczeństwa, która uniemożliwia prowadzenie prac przez całą dobę. Alarmy powietrzne trwają u nas odpowiednio 23, 19 i 17 godzin dziennie. To właśnie jest główny problem” – wyjaśnił.

Według Charka międzynarodowi partnerzy pomagają głównie sprzętem elektrotechnicznym – generatorami, transformatorami oraz produktami kablowo-przewodowymi. Jednocześnie partnerzy europejscy nie chcą finansować odbudowy elektrowni węglowych.

Czy warto odbudowywać elektrownię Trypilska po atakach Rosji

Pomimo powtarzających się ostrzałów dyrektor elektrowni uważa jej odbudowę za konieczną. Wyjaśnił to tym, że w zakładzie pracuje ponad tysiąc osób, a od jego funkcjonowania zależy również miasto satelickie Ukrainka.

„Oczywiście, że warto ją odbudować. Zatrudniamy ponad tysiąc pracowników, a ponadto mamy miasto satelickie, które bezpośrednio zależy od pracy naszej elektrowni. Zawsze trzeba odbudowywać” – stwierdził Charko.

Przyznał, że elektrownia pozostaje narażona na nowe ataki. Konstrukcje ochronne mogą złagodzić skutki uderzeń, ale nie są w stanie całkowicie zabezpieczyć całego obiektu.