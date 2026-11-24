Prezydent Łotwy Edgars Rinkevičs uważa, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie może w przyszłym roku osiągnąć punkt zwrotny, który ostatecznie doprowadzi do klęski Moskwy.

Jednocześnie będzie to zależało od zdolności Ukrainy do utrzymania stabilności wojskowej i gospodarczej.

Według niego, jeśli Ukraina zdoła przetrwać w tych warunkach, punkt zwrotny w wojnie może nastąpić już wiosną lub latem 2027 roku.

Rinkevičs zaznaczył, że Ukraina znalazła się obecnie w sytuacji „idealnej burzy” z powodu trudnej zimy, nasilenia rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną oraz uderzeń na obiekty cywilne. Podkreślił jednak, że Ukraina już wielokrotnie wykazała się zdolnością do przetrwania trudnych prób, a Europa jest gotowa kontynuować wsparcie wojskowe, finansowe i infrastrukturalne.

Wśród czynników, które mogą zmienić sytuację na froncie, prezydent Łotwy wymienił pogorszenie się sytuacji gospodarczej Rosji oraz nasilenie międzynarodowej presji na Kreml. Zwrócił również uwagę na to, że skutki rosyjskiej agresji w coraz większym stopniu dotykają inne kraje, zwłaszcza z powodu ataków na statki i śmierci zagranicznych marynarzy.

Rinkevičs zasugerował, że wzrost liczby państw odczuwających skutki rosyjskich działań może wzmocnić presję na Moskwę i przybliżyć punkt zwrotny w wojnie.

Jednocześnie prezydent Łotwy wyraził wątpliwości co do rzeczywistych zamiarów Kremla dotyczących zakończenia wojny. Jego zdaniem Rosja może wykorzystywać negocjacje w sprawie zawieszenia broni jako sposób na odwrócenie uwagi i zyskanie czasu na kontynuację inwazji.

Osobno ostrzegł przed nasileniem się zagrożeń hybrydowych w Europie, w szczególności cyberataków, aktów dywersji i naruszeń przestrzeni powietrznej. Według jego oceny Moskwa na razie stara się nie przekraczać granicy, która mogłaby doprowadzić do zastosowania artykułu 5 traktatu NATO, jednak gotowość Rosji do podjęcia ryzykownych działań stopniowo rośnie.

Źródło: Reuters

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy wezwało tymczasowego pełnomocnika ds. Rosji w celu złożenia protestu w związku z eskalacją rosyjskich ataków rakietowych i dronowych na Ukrainę, naruszeniami przestrzeni powietrznej państw UE i NATO oraz innymi wrogimi działaniami Moskwy.

Premier Łotwy Andris Kulbergs zlecił resortom rządowym przygotowanie do przyszłego tygodnia stanowiska w sprawie ewentualnego zamknięcia granicy z Rosją, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Transportu mają ocenić konsekwencje takiego kroku dla bezpieczeństwa, tranzytu i przekraczania granicy.

Prezydent Łotwy Edgars Rinkevičs wezwał Rosję do natychmiastowego zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną i żywnościową Ukrainy oraz na cywilną żeglugę na Morzu Czarnym.

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