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Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах РФ для висловлення протесту через ескалацію російських ракетно-дронових атак по Україні, порушення повітряного простору держав ЄС та НАТО й інші ворожі дії москви.

У заяві латвійського зовнішньополітичного відомства засуджено удари по Україні, зокрема обстріли Києва 19 листопада 2026 року, які спричинили загибель і поранення цивільних, зруйнували цивільну інфраструктуру та пошкодили будівлі посольств країн Європейського Союзу й інших держав, а також наголошено на неодноразових атаках останніх місяців на іноземні дипмісії, включно з Почесним консульством Латвії у Слов’янську, що порушує міжнародне право щодо недоторканності дипломатичних представництв.

Окремо Латвія засудила порушення повітряного простору Польщі 20 листопада 2026 року, про що свідчать виявлені на польській території уламки російських крилатих ракет типу Х-101. Крім того, посилаючись на дані Служби безпеки та розвідки Данії, оприлюднені 20 листопада 2026 року, латвійська сторона висловила серйозне занепокоєння через спробу замаху на громадянина України та США, яку російські спецслужби організували в Данії у вересні 2026 року.

Про це повідомляє МЗС Латвії.

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