Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах РФ для выражения протеста в связи с эскалацией российских ракетно-дроновых атак на Украину, нарушением воздушного пространства стран ЕС и НАТО и другими враждебными действиями Москвы.

В заявлении латвийского внешнеполитического ведомства осуждены удары по Украине, в частности обстрелы Киева 19 ноября 2026 года, которые привели к гибели и ранениям гражданских лиц, разрушили гражданскую инфраструктуру и повредили здания посольств стран Европейского Союза и других государств, а также отмечены неоднократные атаки последних месяцев на иностранные дипломатические миссии, включая Почетное консульство Латвии в Славянске, что нарушает международное право в отношении неприкосновенности дипломатических представительств.

Отдельно Латвия осудила нарушение воздушного пространства Польши 20 ноября 2026 года, о чём свидетельствуют обнаруженные на польской территории обломки российских крылатых ракет типа Х-101. Кроме того, ссылаясь на данные Службы безопасности и разведки Дании, обнародованные 20 ноября 2026 года, латвийская сторона выразила серьезную обеспокоенность в связи с попыткой покушения на гражданина Украины и США, которую российские спецслужбы организовали в Дании в сентябре 2026 года.

Об этом сообщает МИД Латвии.

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