Иранский депутат Ахмад Бахшеш Ардестани заявил, что дальность баллистических ракет Ирана якобы выросла с 2 тысяч до 4,5 тысячи километров. По его словам, это означает, что вся Европа находится в зоне досягаемости иранских ракет.

Как сообщает RMF24, Ардестани является членом парламентской комиссии по национальной безопасности. Он также утверждает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал сделать ракеты точными и способными наносить удары по конкретным целям.

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Предыдущие заявления о Европе

В начале ноября Ардестани заявил журналистам Euronews, что Иран ответит огнем по любой базе в Европе, которую используют против Тегерана. Тогда государственные иранские СМИ предупреждали, что новая конфронтация может достичь «сердца Европы».

Угрозы союзникам США

Депутат также пригрозил атаками на «материальные и нематериальные ресурсы стран, поддерживающих Америку». Отдельно он высказался о роли Катара как посредника в отношениях между Ираном и США. По мнению Ардестани, Доха больше не может выполнять эту роль после осуждения действий, которые Катар назвал иранскими атаками на Кувейт и Бахрейн. 18 ноября Катар заявил, что эти действия являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности двух государств и международного права.

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