Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что повторное вступление страны в Евросоюз без проведения референдума было бы «немыслимым».

Он озвучил эту позицию во время выступления в парламенте, представляя итоги саммита ЕС–Великобритания, который состоялся 20 ноября в Брюсселе.

По данным The Guardian, Бернем и ранее подчеркивал необходимость референдума, однако на этот раз четко заявил, что возвращение в ЕС без волеизъявления граждан не будет рассматриваться.

Источник: The Guardian

Европейский Союз и Великобритания на саммите в Брюсселе, Бельгия, обсудили три инициативы, касающиеся торговли, систем торговли квотами на выбросы и мобильности молодежи.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем планирует заявить, что страна потеряла от Брексита больше, чем приобрела, и будет добиваться перезагрузки отношений с Европейским Союзом.

Лишь 24% подданных Соединённого Королевства убеждены в том, что стране лучше быть вне Евросоюза — это самый низкий показатель со времени голосования за Брексит на референдуме 2016 года.

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