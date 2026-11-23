Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham stwierdził, że ponowne przystąpienie kraju do Unii Europejskiej bez przeprowadzenia referendum byłoby „nie do pomyślenia”.

Wyraził to stanowisko podczas wystąpienia w parlamencie, przedstawiając wyniki szczytu UE–Wielka Brytania, który odbył się 20 listopada w Brukseli.

Według danych The Guardian Burnham już wcześniej podkreślał konieczność przeprowadzenia referendum, jednak tym razem wyraźnie stwierdził, że powrót do UE bez wyrażenia woli przez obywateli nie będzie brany pod uwagę.

Źródło: The Guardian

Unia Europejska i Wielka Brytania omówiły podczas szczytu w Brukseli w Belgii trzy inicjatywy dotyczące handlu, systemów handlu uprawnieniami do emisji oraz mobilności młodzieży.

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham planuje oświadczyć, że kraj ten stracił na brexicie więcej, niż zyskał, i będzie dążył do zresetowania stosunków z Unią Europejską.

Zaledwie 24% obywateli Wielkiej Brytanii jest przekonanych, że krajowi lepiej jest pozostać poza Unią Europejską – jest to najniższy wynik od czasu głosowania nad brexitem w referendum w 2016 roku.

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