W Danii sąd uznał szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg za winną nielegalnego wtargnięcia na teren podczas dwóch akcji protestacyjnych. Za to nałożono na nią grzywnę w wysokości około 260 dolarów.

Wraz z pięcioma innymi osobami zajęła pomieszczenia na Uniwersytecie w Kopenhadze podczas pro-palestyńskiej akcji protestacyjnej we wrześniu 2024 roku.

Według samych aktywistów chcieli oni, aby uniwersytet zaprzestał współpracy z izraelskimi uczelniami wyższymi. Następnie Thunberg została tymczasowo zatrzymana.

Thunberg została również uznana za winną w związku z akcją protestacyjną przed budynkiem firmy żeglugowej Maersk w maju 2025 roku.

Zgodnie z wyrokiem sądu ona i inni aktywiści wkroczyli na teren firmy w Kopenhadze z sprzętem sprzątającym, aby symbolicznie „posprzątać” jej siedzibę.

Zgodnie z wyrokiem sądu akcja protestacyjna była skierowana przeciwko transportowi broni i paliw kopalnych realizowanemu przez tę firmę.

Thunberg była już kilkakrotnie zatrzymywana podczas akcji protestacyjnych i wcześniej ukarana grzywną.

O tym mowa w orzeczeniu sądu.

Po zatrzymaniu na Morzu Śródziemnym szwedzka aktywistka Greta Thunberg ostro skrytykowała Izrael oraz prezydenta USA Donalda Trumpa.

Szwedzka aktywistka Greta Thunberg została zwolniona z aresztu po tym, jak we wtorek zatrzymano ją podczas pro-palestyńskiej akcji protestacyjnej w Londynie.

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