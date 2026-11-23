Duński sąd uznał Gretę Thunberg za winną nielegalnego wtargnięcia
W Danii sąd uznał szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg za winną nielegalnego wtargnięcia na teren podczas dwóch akcji protestacyjnych. Za to nałożono na nią grzywnę w wysokości około 260 dolarów.
Wraz z pięcioma innymi osobami zajęła pomieszczenia na Uniwersytecie w Kopenhadze podczas pro-palestyńskiej akcji protestacyjnej we wrześniu 2024 roku.
Według samych aktywistów chcieli oni, aby uniwersytet zaprzestał współpracy z izraelskimi uczelniami wyższymi. Następnie Thunberg została tymczasowo zatrzymana.
Thunberg została również uznana za winną w związku z akcją protestacyjną przed budynkiem firmy żeglugowej Maersk w maju 2025 roku.
Zgodnie z wyrokiem sądu ona i inni aktywiści wkroczyli na teren firmy w Kopenhadze z sprzętem sprzątającym, aby symbolicznie „posprzątać” jej siedzibę.
Zgodnie z wyrokiem sądu akcja protestacyjna była skierowana przeciwko transportowi broni i paliw kopalnych realizowanemu przez tę firmę.
Thunberg była już kilkakrotnie zatrzymywana podczas akcji protestacyjnych i wcześniej ukarana grzywną.
O tym mowa w orzeczeniu sądu.
Po zatrzymaniu na Morzu Śródziemnym szwedzka aktywistka Greta Thunberg ostro skrytykowała Izrael oraz prezydenta USA Donalda Trumpa.
Szwedzka aktywistka Greta Thunberg została zwolniona z aresztu po tym, jak we wtorek zatrzymano ją podczas pro-palestyńskiej akcji protestacyjnej w Londynie.