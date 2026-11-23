Premier Łotwy Andris Kulbergs zlecił resortom rządowym przygotowanie do przyszłego tygodnia stanowiska w sprawie ewentualnego zamknięcia granicy z Rosją, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Transportu mają ocenić konsekwencje takiego kroku dla bezpieczeństwa, tranzytu i przekraczania granicy.

Jak stwierdził szef rządu po posiedzeniu koalicji, decyzja ta wymaga kompleksowego podejścia z uwzględnieniem zagrożeń dla bezpieczeństwa, prawdopodobnej redystrybucji przepływów pasażerskich między krajami bałtyckimi oraz koordynacji z partnerami w regionie.

Minister spraw wewnętrznych Łotwy Janis Dombrava poparł dalsze działania w ramach inicjatywy dotyczącej zamknięcia przejść granicznych, zaznaczając jednocześnie, że najpierw niedawno zatwierdzony rząd musi wypracować wspólne stanowisko, co, zgodnie z jego oczekiwaniami, powinno nastąpić w najbliższych dniach.

Źródło: Delfi.

Estonia ogłosiła całkowite zamknięcie od 1 grudnia wszystkich przejść granicznych na granicy państwowej z Federacją Rosyjską w związku z niedawną próbą sabotażu w przedsiębiorstwie zbrojeniowym Threod Systems.

15 listopada prokuratura estońska poinformowała o nowym incydencie wymierzonym przeciwko estońskiej firmie z branży obronnej. W estońskim Viimsi, na północ od Tallina, zatrzymano osiem osób po próbie wtargnięcia do budynku firmy zbrojeniowej Threod Systems i spowodowania wybuchu. Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy Łotwy, którzy działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU).

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