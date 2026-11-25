Polska, Niemcy, Litwa i Bułgaria planują utworzyć wspólną grupę śledczą w celu zbadania spraw podpaleń obiektów systemu łączności satelitarnej Starlink. Przedstawiciele prokuratur tych krajów mają spotkać się na początku grudnia, aby rozpocząć procedurę jej utworzenia.

Międzynarodowa grupa będzie nosiła nazwę Joint Investigation Team (JIT). Jej utworzenie pozwoli organom ścigania czterech państw koordynować dochodzenia w sprawie podpaleń w Polsce, na Litwie i w Bułgarii oraz wymieniać się dowodami i informacjami.

Według danych RMF FM śledczy mają ustalić, czy we wszystkich trzech krajach działała jedna grupa, jak zorganizowana była jej działalność, kto wchodził w jej skład i kto wydawał rozkazy dotyczące aktów sabotażu.

Z wstępnych informacji wynika, że prawdopodobnymi sprawcami są obywatele Niemiec pochodzenia tureckiego, a w jednym z przypadków – serbskiego. Mogli oni działać na zlecenie zagranicznego wywiadu. Jakiego dokładnie, polskie radio nie precyzuje.

Pierwszy ze znanych przypadków miał miejsce 23 września w polskiej wsi Wola Krobowska w województwie mazowieckim. Tam zapalił się sprzęt zasilający naziemną stację Starlink. Gaszenie pożaru trwało ponad sześć godzin. Polska prokuratura ustaliła, że przyczyną pożaru było umyślne podpalenie.

Z materiałów śledztwa wynika, że dwóch zamaskowanych mężczyzn wtargnęło na teren obiektu i podpaliło sprzęt. Następnie w Niemczech zatrzymano dwóch obywateli Turcji, których podejrzewa się o przeprowadzenie tego aktu sabotażu. Śledztwo uznaje jeszcze jednego mężczyznę za potencjalnego organizatora ataku.

Polskie organy ścigania rozważają hipotezę, że zadanie to zostało wykonane na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Celem sabotażu mogło być zakłócenie działania łączności satelitarnej w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Kolejne incydenty odnotowano w Bułgarii i na Litwie. W październiku bułgarski poseł Iwajło Mirczew poinformował o podpaleniu 11 z 17 anten Starlink w obiekcie niedaleko Sofii. Według niego w zdarzeniu tym brało udział dwóch zamaskowanych mężczyzn.

W nocy z 17 na 18 października nieznani sprawcy próbowali również podpalić zakład na Litwie, w którym przechowywano sprzęt do łączności satelitarnej Starlink. Próba ta zakończyła się niepowodzeniem dzięki zastosowanym środkom bezpieczeństwa.

29 października stacja RMF FM poinformowała, że litewska policja łączy próby podpaleń w Polsce, na Litwie i w Bułgarii z działalnością jednej grupy. Według litewskich organów ścigania grupa ta mogła wykonywać zadania na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

Według informacji RMF FM niemieckie organy ścigania zatrzymały kilku prawdopodobnych członków ugrupowania, a także mężczyznę podejrzanego o zorganizowanie serii podpaleń.

Władze niemieckie mają w najbliższym czasie rozstrzygnąć kwestię przekazania Polsce dwóch obywateli Turcji, podejrzanych o podpalenie stacji w Woli-Krobskiej. Zostali oni zatrzymani na podstawie europejskich nakazów aresztowania wydanych przez stronę polską.

Przyszła wspólna grupa śledcza ma ustalić, czy wszystkie ataki były częścią jednej operacji oraz kto stał za ich organizacją – informuje RMF FM.

Wcześniej w Turcji zatrzymano 85 osób podczas zakrojonej na szeroką skalę operacji przeciwko grupie przestępczej Daltons. Jest ona podejrzana o udział w podpaleniach obiektów Starlink w Polsce.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzeciego podejrzanego w sprawie podpalenia stacji Starlink w Woli-Krobowskiej.

W Bułgarii organy ścigania zatrzymały dwóch obcokrajowców w wieku 20 i 21 lat posiadających niemieckie paszporty, których podejrzewa się o przeprowadzenie w nocy z 9 na 10 października sabotażu przeciwko infrastrukturze łączności satelitarnej Starlink. Wjechali oni legalnie na terytorium kraju przez przejście graniczne „Kulata”.

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