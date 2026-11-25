Madrycki Real pokonał holenderskie PSV 5:1 w meczu piątej kolejki Ligi Mistrzów na stadionie Santiago Bernabéu w Madrycie w Hiszpanii. Po pierwszej połowie hiszpański klub przegrywał 0:1, jednak po przerwie zdobył pięć bramek. O przebiegu spotkania informuje Interia Sport.

PSV objęło prowadzenie przed przerwą

Goście otworzyli wynik w 32. minucie. Arbiter po analizie VAR podyktował rzut karny za faul Auréliena Tchouaméniego w polu karnym, a Ivan Perišić wykorzystał jedenastkę.

Wcześniej groźną sytuację miał Ruben van Bommel: już w czwartej minucie jego strzał minął słupek bramki Thibauta Courtois. Do przerwy PSV oddało osiem strzałów, podczas gdy Real — cztery, przy czym gospodarze nie oddali ani jednego strzału w światło bramki. Po czterech kolejkach Real miał maksymalną liczbę punktów w turnieju; taki sam dorobek miał jedynie Paris Saint-Germain.

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Pięć goli Realu po przerwie

W 50. minucie Federico Valverde wyrównał po akcji z udziałem Ardy Gülera. Dziesięć minut później Jude Bellingham wyprowadził madrytczyków na prowadzenie. W 64. minucie Kylian Mbappé zdobył trzecią bramkę Realu, a w 84. skompletował dublet. Ostateczny wynik w 87. minucie ustalił Vinícius Júnior.

Według statystyk meczu Real posiadał piłkę przez 62% czasu i oddał 24 strzały, z których dziewięć było celnych. PSV strzelało dziesięć razy i tylko raz trafiło w światło bramki.

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