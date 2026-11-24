W Polsce Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała Barkom 3:0 w meczu ósmej kolejki TAURON Ligi i ponownie objęła prowadzenie w tabeli. Sety zakończyły się wynikami 25:17, 25:23 i 27:25.

Jak informuje Interia Sport, trener gospodarzy Michał Winiarski pozostawił w rezerwie Aarona Russella, Bartosza Bołądzia i Jakuba Kochanowskiego. Zespół z Zawiercia od początku listopada rozgrywa mecze co trzy dni, nadrabiając terminarz przed Klubowymi Mistrzostwami Świata, które klub będzie gościć w połowie grudnia.

Przewaga gospodarzy w pierwszym secie

W pierwszej partii gospodarze szybko objęli prowadzenie 6:3. Rozgrywający Miguel Tavares często angażował w ataku Kamila Rychlickiego, który w pierwszym secie wykorzystał osiem z dziesięciu ataków. Po asie Miłosza Zniszczoła przewaga Warty wzrosła do 18:12, a set zakończył się wynikiem 25:17.

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Drugi set był bardziej wyrównany. Barkom prowadził 18:16, jednak gospodarze wyrównali i wygrali końcówkę 25:23. Ważne punkty dla Warty zdobyli Bartosz Kwolek i Rychlicki.

Rychlicki otrzymał nagrodę MVP

W trzeciej partii Warta miała przewagę 9:5, ale rywale zdołali zmniejszyć stratę i wyrównać na 23:23. W grze na przewagi Rychlicki atakiem z prawego skrzydła ustalił wynik na 27:25. Zdobył 17 punktów i został uznany za najbardziej wartościowego zawodnika meczu.

Po zwycięstwie klub z Zawiercia zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, ale rozegrał o dwa mecze więcej niż Bogdanka LUK Lublin. Lubelska drużyna była liderem po poniedziałkowym zwycięstwie nad Ślepskiem Malow Suwałki.

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