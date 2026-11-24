В Польше клуб «Алурон CMC Варта Заверце» победил «Барком» со счётом 3:0 в матче восьмого тура TAURON Liga и вновь возглавил турнирную таблицу. Партии завершились со счётом 25:17, 25:23 и 27:25.

Как сообщает Interia Sport, главный тренер хозяев Михал Винярский оставил в запасе Аарона Расселла, Бартоша Болондзя и Якуба Кохановского. Команда из Заверце с начала ноября проводит матчи каждые три дня, наверстывая календарь перед Клубным чемпионатом мира, который клуб примет в середине декабря.

Преимущество хозяев в стартовом сете

В первой партии хозяева быстро повели 6:3. Связующий Мигел Тавареш часто задействовал в атаках Камила Рыхлицкого, который реализовал восемь из десяти атак в стартовом сете. После эйса Милоша Знищола преимущество «Варты» выросло до 18:12, а партия завершилась со счётом 25:17.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Второй сет был более напряжённым. «Барком» вёл 18:16, однако хозяева сравняли счёт и выиграли концовку — 25:23. Важные очки для «Варты» набрали Бартош Кволек и Рыхлицкий.

Рыхлицкий получил награду MVP

В третьей партии «Варта» имела преимущество 9:5, но соперники сумели сократить отставание и сравняли счёт — 23:23. В игре на больше-меньше Рыхлицкий атакой с правого края установил окончательный счёт 27:25. Он набрал 17 очков и был признан самым ценным игроком встречи.

После победы клуб из Заверце занимает первое место в таблице, но провёл на два матча больше, чем «Богданка ЛУК Люблин». Люблинская команда была лидером после победы над «Шлепском Малов Сувалки» в понедельник.

Читай нас в