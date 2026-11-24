在波兰，阿卢龙CMC扎维尔切瓦尔塔在TAURON Liga第八轮比赛中以3比0击败巴尔科姆，重新登上积分榜首位。三局比分分别为25比17、25比23和27比25。

据Interia Sport报道，主队主教练米哈乌·维尼亚尔斯基让阿龙·拉塞尔、巴尔托什·博翁季和雅库布·科哈诺夫斯基留在替补席。自11月初以来，扎维尔切队每三天进行一场比赛，以赶上赛程，为俱乐部将在12月中旬主办的世俱杯做准备。

主队在首局占据优势

首局比赛中，主队迅速以6比3领先。二传手米格尔·塔瓦雷斯经常让卡米尔·雷赫利茨基参与进攻，后者在首局10次进攻中成功8次。米沃什·兹尼什乔乌发球直接得分后，瓦尔塔的优势扩大至18比12，该局以25比17结束。

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第二局比赛更加紧张。巴尔科姆以18比16领先，但主队追平比分，并以25比23赢下局末阶段。巴尔托什·克沃莱克和雷赫利茨基为瓦尔塔拿下关键分。

雷赫利茨基获得MVP奖项

第三局中，瓦尔塔以9比5领先，但对手成功缩小差距并将比分追至23比23。在加分赛中，雷赫利茨基从右侧进攻，将最终比分定格为27比25。他拿下17分，并被评为本场比赛最有价值球员。

获胜后，扎维尔切俱乐部位居积分榜第一，但比博格丹卡LUK卢布林多赛两场。卢布林队在周一战胜希莱普斯克·马洛夫·苏瓦乌基后曾位居榜首。

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