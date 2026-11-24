波兰足球运动员奥斯卡·彼得舍夫斯基参与了波尔图在荷兰鹿特丹客场对阵费耶诺德时打进的首粒进球。第2分钟，这名18岁球员从左路突破，在底线附近过掉吉瓦伊罗·雷德，并将球传给维克托·弗罗霍尔特。随后，皮球进入了主队球门。

首粒进球的过程

波尔图的丹麦球员维克托·弗罗霍尔特起初试图将这粒进球记在自己名下。不过，正如Interia Sport报道，电视回放显示，乌萨马·塔尔加林的解围失误使得这粒进球被认定为乌龙球。

随后，彼得舍夫斯基的又一次传中险些为客队带来第二粒进球。此后，圣地亚哥·希门尼斯尝试倒钩射门，但未能命中球门。

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三名波兰球员进入首发阵容

波尔图主教练弗朗切斯科·法里奥利从开场就派出三名波兰球员：扬·贝德纳雷克、雅库布·基维奥尔和彼得舍夫斯基。费耶诺德阵中的雅库布·莫德尔没有出场；据该媒体报道，他仍在从健康问题中恢复。

鹿特丹比赛前，两队在赛事中的战绩相同。波尔图在前3场比赛中输给了曼彻斯特城、皇家贝蒂斯和埃因霍温，随后以4:1击败那不勒斯。贝德纳雷克和基维奥尔在那场比赛中进球。

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