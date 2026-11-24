Польський футболіст Оскар Пєтушевський взяв участь у першому голі «Порту» в гостьовому матчі проти «Феєнорда» в Роттердамі, Нідерланди. На другій хвилині 18-річний гравець прорвався лівим флангом, обіграв Гівайро Ріда біля лицьової лінії та віддав передачу на Віктора Фрогольдта. Після цього м’яч опинився у сітці воріт господарів.

Епізод із першим голом

Данський футболіст «Порту» Віктор Фрогольдт спершу намагався записати гол на свій рахунок. Однак, як повідомляє Interia Sport, телевізійні повтори вказали на невдалу інтервенцію Уссами Таргалліна, через яку м’яч було інтерпретовано як автогол.

Згодом ще одна подача Пєтушевського ледь не призвела до другого гола гостей. Після неї Сантьяго Хіменес пробив через себе, однак не влучив у ворота.

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Троє поляків у стартовому складі

Тренер «Порту» Франческо Фаріолі випустив із перших хвилин трьох польських футболістів: Яна Беднарека, Якуба Ківіора та Пєтушевського. У складі «Феєнорда» не зіграв Якуб Модер, який, за даними видання, продовжує відновлюватися після проблем зі здоров’ям.

Перед матчем у Роттердамі команди мали однакові показники в турнірі. «Порту» програв три перші зустрічі з «Манчестер Сіті», «Реал Бетіс» і ПСВ, а потім переміг «Наполі» з рахунком 4:1. У тій грі забили Беднарек і Ківіор.

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