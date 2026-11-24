Polski piłkarz Oskar Pietuszewski miał udział w pierwszym golu FC Porto w wyjazdowym meczu z Feyenoordem w Rotterdamie w Holandii. W drugiej minucie 18-latek przedarł się lewą flanką, minął Givairo Reada przy linii końcowej i podał do Victora Froholdta. Następnie piłka znalazła się w siatce gospodarzy.

Epizod z pierwszym golem

Duński piłkarz FC Porto Victor Froholdt początkowo próbował zapisać gola na swoje konto. Jednak, jak informuje Interia Sport, telewizyjne powtórki wskazały na nieudaną interwencję Oussamy Targhalline’a, przez którą bramka została zinterpretowana jako gol samobójczy.

Później kolejne dośrodkowanie Pietuszewskiego omal nie doprowadziło do drugiego gola gości. Po nim Santiago Gimenez oddał strzał przewrotką, ale nie trafił do bramki.

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Trzech Polaków w wyjściowym składzie

Trener FC Porto Francesco Farioli od pierwszych minut wystawił trzech polskich piłkarzy: Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Pietuszewskiego. W barwach Feyenoordu nie zagrał Jakub Moder, który według danych portalu nadal wraca do zdrowia po problemach zdrowotnych.

Przed meczem w Rotterdamie drużyny miały identyczny dorobek w turnieju. FC Porto przegrało trzy pierwsze spotkania z Manchesterem City, Realem Betis i PSV, a następnie pokonało Napoli 4:1. W tym meczu gole strzelili Bednarek i Kiwior.

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