Польский футболист Оскар Петушевский принял участие в первом голе «Порту» в выездном матче против «Фейеноорда» в Роттердаме, Нидерланды. На второй минуте 18-летний игрок прорвался по левому флангу, обыграл Гивайро Рида у лицевой линии и отдал передачу Виктору Фрогольдту. После этого мяч оказался в сетке ворот хозяев.

Эпизод с первым голом

Датский футболист «Порту» Виктор Фрогольдт сначала пытался записать гол на свой счет. Однако, как сообщает Interia Sport, телевизионные повторы указали на неудачное вмешательство Уссамы Таргаллина, из-за которого мяч был интерпретирован как автогол.

Позднее еще одна подача Петушевского едва не привела ко второму голу гостей. После нее Сантьяго Хименес пробил через себя, однако не попал в ворота.

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Трое поляков в стартовом составе

Тренер «Порту» Франческо Фариоли выпустил с первых минут трех польских футболистов: Яна Беднарека, Якуба Кивёра и Петушевского. В составе «Фейеноорда» не сыграл Якуб Модер, который, по данным издания, продолжает восстанавливаться после проблем со здоровьем.

Перед матчем в Роттердаме команды имели одинаковые показатели в турнире. «Порту» проиграл первые три встречи с «Манчестер Сити», «Реал Бетис» и ПСВ, а затем победил «Наполи» со счетом 4:1. В той игре забили Беднарек и Кивёр.

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