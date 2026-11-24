Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на недовольство Владимира Путина ударами украинских Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным кораблям. В заявлении, обнародованном 24 ноября, он подчеркнул: если российскому диктатору не нравятся такие удары, он может просто приказать своей армии прекратить войну. Также Сибига напомнил о 432 тысячах российских военных, которых, по его словам, Россия потеряла в этом году.

Глава МИД опубликовал свое заявление в ответ на жалобы Путина относительно украинских ударов по объектам на территории России. Сибига подчеркнул, что у российского президента есть простой способ прекратить эти атаки — завершить войну против Украины. «Если Путину не нравятся удары Украины по его нефтеперерабатывающим заводам, он может отдать приказ прекратить войну. Если он не хочет, чтобы его военные корабли подвергались ударам, он может отдать приказ прекратить войну», — написал министр.

Отдельно Сибига упомянул о потерях российской армии. По его словам, только в течение 2026 года Россия потеряла на поле боя 432 тысячи военных. При этом, как отметил глава украинского МИД, эти потери не приблизили Москву к достижению целей полномасштабного вторжения.

Министр также упрекнул Путина в том, что тот жалуется на удары по российским объектам, но не обращает внимания на гибель собственных военных. «Очевидно, ему на них наплевать. Хватит жаловаться. Прекратите войну», — подытожил Сибига.

Таким образом, глава украинского МИД дал понять, что Украина не считает удары по российской военной и нефтяной инфраструктуре поводом для жалоб со стороны Кремля, пока Россия продолжает войну против Украины. Об этом известно из заявления главы МИД Андрея Сибиги.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о неизбежности ответа России на атаки Вооруженных сил Украины по объектам топливно-энергетического комплекса РФ, пожаловавшись, что Киев продолжает эти удары, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа.

В ночь на 23 ноября беспилотники нанесли серию ударов по одному из ключевых объектов российской нефтетранспортной инфраструктуры. После атаки на НПС «Калейкино» вспыхнул пожар.

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане и НПЗ Лукойл в Перми.

Также в ночь на 23 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ. Масштабный пожар на предприятии зафиксировали даже спутники.

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