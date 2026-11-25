Літак із делегацією турецького футбольного клубу «Бешикташ» не зміг приземлитися в Батумі, Грузія, через несприятливі погодні умови. Під час польоту в борт також влучила блискавка. Літак перенаправили до турецького аеропорту Різе-Артвін, а до Батумі команда дісталася автобусом.

Удар блискавки та негода

Як повідомляє Interia Sport, «Бешикташ» вилетів до Грузії в середу о 15:00. Приблизно через півтори години польоту в літак влучила блискавка. Посадка в Батумі виявилася неможливою через сильний дощ і град, тому борт тривалий час кружляв у повітрі та підтримував зв’язок із диспетчерською вежею.

Зрештою літак скерували до Різе-Артвіна. Спортивний директор клубу Ондер Озен розповів турецьким журналістам, що пілот відмовився від посадки в останній момент, а вся подорож тривала близько восьми годин. За його словами, всі члени команди дісталися Батумі неушкодженими.

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Матч у Батумі

Через затримку скасували передматчеву пресконференцію за участю тренера Вінченцо Італьяно. «Бешикташ» має зіграти з ізраїльським «Хапоелем» Беер-Шевою в основному етапі Ліги Європи в четвер о 18:45.

Спочатку матч планували провести в Стамбулі, однак УЄФА ще в жовтні змінив місце проведення з міркувань безпеки, визначивши Батумі. Після чотирьох турів «Бешикташ» посідає восьме місце в таблиці із сімома очками, тоді як «Хапоель» має одне очко та перебуває на 33-й позиції.

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