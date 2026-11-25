Мадридский «Реал» победил нидерландский ПСВ со счётом 5:1 в матче пятого тура Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. После первого тайма испанский клуб уступал 0:1, однако после перерыва забил пять мячей. О ходе игры сообщает Interia Sport.

ПСВ вышел вперёд до перерыва

Гости открыли счёт на 32-й минуте. Арбитр после просмотра VAR назначил пенальти за фол Орельена Тчуамени в штрафной площади, а Иван Перишич реализовал одиннадцатиметровый удар.

До этого опасный момент был у Рубена ван Боммела: уже на четвёртой минуте его удар прошёл рядом со штангой ворот Тибо Куртуа. До перерыва ПСВ нанёс восемь ударов, тогда как «Реал» — четыре, причём хозяева не нанесли ни одного удара в створ ворот. После четырёх туров «Реал» имел максимальное количество очков в турнире; такой же показатель был только у «Пари Сен-Жермен».

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Пять голов «Реала» после перерыва

На 50-й минуте Федерико Вальверде сравнял счёт, завершив комбинацию с участием Арды Гюлера. Через десять минут Джуд Беллингем вывел мадридцев вперёд. На 64-й минуте Килиан Мбаппе забил третий мяч «Реала», а на 84-й оформил дубль. Окончательный счёт на 87-й минуте установил Винисиус Жуниор.

По статистике матча «Реал» владел мячом 62% времени и нанёс 24 удара, девять из которых пришлись в створ ворот. ПСВ пробил десять раз и лишь один раз попал в створ.

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