24 ноября во время визита в Закарпатье премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна не поддерживает включение финансирования Украины в семилетний бюджет Европейского Союза на 2028–2034 годы. В то же время он заверил, что Венгрия и в дальнейшем будет оказывать Украине гуманитарную помощь. По словам Мадьяра, Будапешт хочет самостоятельно решать, каким образом поддерживать Украину.

Мадьяр объяснил свою позицию сложной финансовой ситуацией в самой Венгрии. По его словам, новая власть получила от предшественников бюджет с большим дефицитом. Из-за этого страна не может согласиться на долгосрочные обязательства по финансированию Украины в рамках бюджета ЕС.

В то же время венгерский премьер признал, что Украина нуждается в значительных средствах, в частности для спасения человеческих жизней. «Венгрия унаследовала от предыдущей власти бюджет с большим дефицитом. Поэтому не может принять семилетний бюджет ЕС, связанный с Украиной. Хотя мы видим, что Украина нуждается в значительных финансовых средствах, чтобы спасать человеческие жизни», — сказал Мадьяр.

Отдельно он подчеркнул, что Венгрия оказывает Украине гуманитарную поддержку с самого начала полномасштабной войны и планирует продолжать эту помощь. «С самого начала войны Венгрия оказывает Украине гуманитарную помощь, и вы и впредь можете рассчитывать на нас. Мы хотели бы иметь свободу в ЕС, чтобы, если мы помогаем, то помогали так, как считаем нужным», — заявил Петер Мадьяр.

Таким образом, венгерский премьер разделяет гуманитарную помощь Украине и её финансирование из общего бюджета Евросоюза. Первую Венгрия обещает продолжать, но брать на себя обязательства по второму направлению пока не готова. Об этом венгерский премьер заявил 24 ноября во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово.

Украине требуется 115 млрд евро на 2027 год. На данный момент 45 млрд евро уже утверждены в рамках кредита от ЕС, еще по 45 млрд есть позитивные сигналы. Поэтому властям нужно найти дополнительные 25 млрд евро, сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине 19 ноября.

24 ноября в Ужгороде Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Президент назвал переговоры содержательными и сообщил о конкретных договоренностях.

Президент Владимир Зеленский сделал первое заявление после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Ужгороде.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 ноября, встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Закарпатье. Лидеры начали визит с почтения памяти павших украинских защитников, возложив цветы к мемориалу на Холме славы в Ужгороде, после чего состоятся двусторонние переговоры.

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