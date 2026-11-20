Україні потрібно 115 млрд євро на 2027 рік. Наразі 45 млрд євро вже затверджені в межах кредиту від ЄС, ще щодо 45 млрд є позитивні сигнали. Тож владі потрібно знайти додаткові 25 млрд євро, повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Берліні 19 листопада.

Україні необхідно 115 млрд євро, щоб забезпечити фінансування на 2027 рік. Із цієї суми 45 млрд євро вже затверджені в межах кредиту Ukraine Support Loan від Європейського Союзу. Ще 45 млрд євро можуть надійти завдяки новому механізму підтримки, який запропонувала Єврокомісія.

За словами глави держави, спочатку Україна мала забезпечити додаткові 70 млрд євро. Це велика сума, яку потрібно залучити для покриття потреб наступного року. «Ми зрозуміли, що Україні потрібно 115 млрд євро. У нас було 45 млрд, ви знаєте, друга частина кредиту USL (Ukraine Support Loan від ЄС — ред.). Тобто потреби становлять ще 70 млрд євро. Це величезний виклик», — сказав Зеленський.

Однак ситуація з фінансуванням може змінитися. Президент повідомив, що Україна отримала позитивні сигнали щодо залучення ще 45 млрд євро. Разом із уже затвердженим кредитом це становитиме 90 млрд євро. Таким чином, наразі залишається знайти ще 25 млрд євро. Зеленський запевнив, що Україна працюватиме над залученням цих коштів. «Ми розуміємо, що маємо 90 млрд євро. Ми знайдемо 25 млрд євро, будемо над цим працювати», — заявив президент.

Звідки Україна планує отримати гроші

Про потребу в додаткових 70 млрд євро Зеленський говорив ще 16 жовтня під час засідання Європейської ради. Тоді він звернувся до європейських лідерів із проханням допомогти знайти необхідне фінансування для оборони та підтримки держави.

За словами президента, війна коштуватиме Україні 155 млрд євро у 2027 році. Він наголосив, що щонайменше 70 млрд євро додаткової допомоги потрібні для оборони, закупівлі зброї та збереження стійкості країни. «Це реалістична сума, і я прошу вас знайти цю підтримку», — звернувся тоді Зеленський до європейських партнерів. Наступний крок щодо фінансової допомоги ЄС зробила 18 листопада. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн від імені Єврокомісії запропонувала створити «Інструмент скоординованої підтримки України». Він має забезпечити додаткову допомогу Україні в розмірі 45 млрд євро у 2027 році.

Саме на ці кошти Україна розраховує як на частину фінансування, щодо якого вже отримала позитивні сигнали. Водночас пропозиція Єврокомісії та затверджений кредит — це різні етапи фінансової підтримки. Тому 45 млрд євро, про які говорив Зеленський як про можливе додаткове фінансування, не варто вважати вже отриманими коштами. Отже, загальна потреба України на 2027 рік становить 115 млрд євро. Із них 45 млрд уже затверджені, ще 45 млрд можуть забезпечити за новим механізмом ЄС. Решту 25 млрд євро уряд має знайти за підтримки міжнародних партнерів. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в Берліні в четвер, 19 листопада.

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