Украине потребуется 115 млрд евро на 2027 год. На данный момент 45 млрд евро уже утверждены в рамках кредита от ЕС, еще по 45 млрд есть положительные сигналы. Поэтому властям нужно найти дополнительные 25 млрд евро, сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине 19 ноября.

Украине необходимо 115 млрд евро, чтобы обеспечить финансирование на 2027 год. Из этой суммы 45 млрд евро уже утверждены в рамках кредита Ukraine Support Loan от Европейского Союза. Еще 45 млрд евро могут поступить благодаря новому механизму поддержки, предложенному Еврокомиссией.

По словам главы государства, изначально Украина должна была обеспечить дополнительные 70 млрд евро. Это огромная сумма, которую необходимо привлечь для покрытия потребностей следующего года. «Мы поняли, что Украине нужно 115 млрд евро. У нас было 45 млрд, вы знаете, вторая часть кредита USL (Ukraine Support Loan от ЕС — ред.). То есть потребности составляют ещё 70 млрд евро. Это огромный вызов», — сказал Зеленский.

Однако ситуация с финансированием может измениться. Президент сообщил, что Украина получила позитивные сигналы относительно привлечения ещё 45 млрд евро. Вместе с уже утверждённым кредитом это составит 90 млрд евро. Таким образом, на данный момент остаётся найти ещё 25 млрд евро. Зеленский заверил, что Украина будет работать над привлечением этих средств. «Мы понимаем, что у нас есть 90 млрд евро. Мы найдём 25 млрд евро, будем над этим работать», — заявил президент.

Откуда Украина планирует получить деньги

О необходимости дополнительных 70 млрд евро Зеленский говорил еще 16 октября во время заседания Европейского совета. Тогда он обратился к европейским лидерам с просьбой помочь найти необходимое финансирование для обороны и поддержки государства.

По словам президента, война обойдется Украине в 155 млрд евро в 2027 году. Он подчеркнул, что не менее 70 млрд евро дополнительной помощи необходимы для обороны, закупки оружия и обеспечения устойчивости страны. «Это реалистичная сумма, и я прошу вас оказать эту поддержку», — обратился тогда Зеленский к европейским партнерам. Следующий шаг в отношении финансовой помощи ЕС был сделан 18 ноября. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен от имени Еврокомиссии предложила создать «Инструмент скоординированной поддержки Украины». Он должен обеспечить дополнительную помощь Украине в размере 45 млрд евро в 2027 году.

Именно на эти средства Украина рассчитывает как на часть финансирования, по поводу которого уже получила положительные сигналы. В то же время предложение Еврокомиссии и утвержденный кредит — это разные этапы финансовой поддержки. Поэтому 45 млрд евро, о которых говорил Зеленский как о возможном дополнительном финансировании, не стоит считать уже полученными средствами. Итак, общая потребность Украины на 2027 год составляет 115 млрд евро. Из них 45 млрд уже утверждены, еще 45 млрд могут быть обеспечены по новому механизму ЕС. Остальные 25 млрд евро правительство должно найти при поддержке международных партнеров. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Берлине в четверг, 19 ноября.

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