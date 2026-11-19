Фонд президента Украины наградил 41 школьника и студента из разных регионов страны за успехи в учебе и победы на олимпиадах. Награды получили призеры всеукраинских и международных соревнований, а также выпускники, показавшие высокие результаты на национальном мультипредметном тесте. Размер выплат зависит от достижений и может составлять от 5 тысяч гривен ежемесячно до 100 тысяч гривен единовременно.

Церемония награждения состоялась 19 ноября 2026 года во Львове. Президентские премии и стипендии были вручены 41 школьнику и студенту, которые достигли высоких результатов в учебе и представили Украину на всеукраинском и международном уровнях. Среди награжденных — победители всеукраинских ученических олимпиад, призеры международных олимпиад, а также студенты украинских университетов. Отдельную категорию составляют выпускники, сдавшие национальный мультипредметный тест не ниже 185 баллов по каждому предмету.

Советник-уполномоченный президента Украины по вопросам Фонда Ольга Будник подчеркнула, что государство хочет не только отметить успехи молодежи, но и помочь талантливым ученикам и студентам развиваться в Украине. «Школьник, который уже представлял Украину на олимпиаде, через несколько лет может представлять её как выдающийся учёный. Мы хотим, чтобы у него была возможность пройти этот путь в Украине», — сказала она.

По словам Будник, президентская премия должна стать признанием достижений молодежи, а стипендия — финансовой поддержкой, которая поможет сосредоточиться на учебе. Важную роль в этом процессе также должны играть университеты, которые могут создать условия для дальнейшей научной и профессиональной деятельности.

Какие выплаты предусмотрены для школьников и студентов

Размер президентских премий и стипендий зависит от результатов, достигнутых учащимися и студентами. В частности, за самый высокий результат на всеукраинской ученической олимпиаде предусмотрена единовременная премия в размере 20 тысяч гривен. Призеры международных ученических олимпиад могут получить по 100 тысяч гривен.

Отдельные выплаты предусмотрены для студентов, которые еще до поступления в университет показали высокие результаты на ученических олимпиадах. В зависимости от достижений они могут получать от 5 до 25 тысяч гривен ежемесячно в течение учебного года. Для выпускников школ, набравших не менее 185 баллов по каждому предмету НМТ, предусмотрена ежемесячная стипендия в размере 10 тысяч гривен. Ее будут выплачивать в течение 12 месяцев при условии, что абитуриент продолжит обучение в украинском высшем учебном заведении.

Поддержку могут получить и ученики 8–10 классов, представлявшие Украину на международных школьных олимпиадах. Для них предусмотрены ежемесячные выплаты от 10 до 25 тысяч гривен в течение учебного года. Конкретная сумма зависит от результатов на соревнованиях.

Какие возможности открываются для награжденных

В Фонде отмечают, что поддержка талантливой молодежи не ограничивается денежными выплатами. Учащиеся и студенты могут присоединяться к сообществу Фонда, участвовать в образовательных программах и работать над совместными инициативами. Председатель Совета Фонда Ирина Тулякова подчеркнула важность создания возможностей для дальнейшего развития молодых людей. Речь идет о среде, в которой они смогут находить единомышленников, получать новые знания и развивать свои способности.

По словам директора Фонда Юрия Петрушенко, в этом году сообщество пополнилось более чем 500 талантливыми студентами. Участники могут посещать образовательные школы и интенсивные курсы, участвовать в карьерных сессиях, а также подавать заявки на программы стажировок, наставничества и международных стипендий. Участие в таких программах зависит от условий и результатов отбора.

Таким образом, президентские премии и стипендии призваны не только отметить уже достигнутые победы, но и помочь молодым украинцам продолжить обучение, развивать научные интересы и строить профессиональное будущее в Украине. Об этом сообщил Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

Читай нас в