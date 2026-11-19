19 ноября 2026 года команда приложения «Воздушная тревога» сообщила о новом способе подтверждения личности для просмотра информации о воздушных целях. Теперь пользователи могут пройти проверку не только через «Дия.Подпись», но и с помощью электронной почты и сервиса «Дия.Антибот». Для этого не требуется ставить электронную подпись.

В приложении «Воздушная тревога» расширили способы авторизации для пользователей, которые хотят просматривать информацию о движении воздушных целей. Ранее для этого требовалось подтвердить личность через «Дия.Подпись». Теперь доступен ещё один вариант — проверка с помощью сервиса «Дия.Антибот».

Об обновлении сообщила пресс-служба приложения в своём Telegram-канале 19 ноября. Новый способ должен упростить подтверждение личности для тех, кто хочет пользоваться картой воздушных целей, но не желает или не может ставить электронную подпись.

Что такое «Дия.Антибот» и как он работает

«Дия.Антибот» — это инструмент, который проверяет, установлено ли приложение «Дия» на устройстве пользователя. Он также помогает отличать обычных людей от автоматизированных программ, которые могут отправлять запросы в сервис. Главное отличие нового способа — отсутствие необходимости использовать «Дия.Подпись». Пользователь подтверждает свою личность через «Дию», но не должен создавать электронную подпись или подписывать какие-либо документы.

Для входа необходимо воспользоваться учетной записью Google или Apple. После этого система автоматически перенаправит пользователя в приложение «Дия», где состоится проверка. Если она пройдет успешно, пользователь вернется в приложение «Воздушная тревога» и получит доступ к информации о воздушных целях.

Как пройти авторизацию через «Дия.Антибот»

Чтобы воспользоваться новым способом, нужно выполнить несколько шагов:

Открыть приложение «Воздушная тревога» и перейти на карту. Нажать на иконку шахида в верхней части экрана. Среди способов входа выбрать авторизацию через электронную почту. Войти с помощью учетной записи Google или Apple. Подтвердить авторизацию в приложении «Дія». Система автоматически откроет нужный сервис для проверки. После успешного подтверждения пользователь вернется в «Воздушную тревогу» и сможет просматривать информацию о воздушных целях.

Дополнительные пояснения по работе сервиса можно найти на официальном сайте «Дии». Важно, что новый способ не отменяет предыдущий: пользователи по-прежнему могут подтверждать личность через «Дия.Подпись».

Почему для просмотра воздушных целей требуется авторизация

Обязательную проверку личности для доступа к информации о перемещении воздушных целей ввели по требованию Воздушных сил ВСУ. Речь идет о конфиденциальных данных, которые не должны быть доступны всем без ограничений.

Такое правило призвано снизить риск того, что информация о воздушной обстановке будет использоваться посторонними лицами или автоматизированными системами. В частности, речь идет о данных, которые могут представлять интерес для российских военных. В команде приложения подчеркивают, что доступ к этой информации должны получать только пользователи, прошедшие проверку. Поэтому авторизация остается обязательной независимо от выбранного способа входа.

В то же время важно помнить, что карта воздушных целей — это дополнительная информация, а не замена официальных сообщений о воздушной тревоге. В случае угрозы необходимо ориентироваться на сигналы оповещения и своевременно укрываться.

После кибератаки 1 ноября разработчики полностью восстановили работу приложения и усилили его защиту. Отслеживать движение воздушных целей на карте теперь можно только после авторизации через «Дию».

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