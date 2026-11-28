В субботу, 28 ноября, в Украине прогнозируются небольшие морозы, однако в Закарпатье и на юге страны температура будет плюсовой. В большинстве регионов осадков не ожидается, однако местами пройдут снег, мокрый снег и дожди.

В течение дня в Украине будет облачно с прояснениями.

В юго-западной части страны ночью ожидается умеренный снег, а на Прикарпатье местами — значительный снег и мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега. Днем в Карпатах прогнозируются небольшие осадки в виде снега. На остальной территории страны будет преимущественно сухо.

Температура воздуха днем составит 0–5 градусов мороза. В Закарпатье ожидается от 0 до 5 градусов тепла. На юге Одесской области и в Крыму пройдут дожди, а температура в течение суток будет колебаться в пределах +1…+6 градусов.

В большинстве западных и центральных областей на дорогах местами образуется гололед.

Ветер северо-восточный, скоростью 5–10 м/с. Днем на побережьях морей местами возможны порывы до 15–20 м/с.

В Киеве и Киевской области 28 ноября будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха днем в Киевской области составит 0–5 градусов мороза, в столице — 1–3 градуса ниже нуля.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В конце ноября и в начале декабря в Украине ожидается заметное похолодание. Осадки постепенно прекратятся, а морозы охватят большинство областей как днем, так и ночью.

Напомним, антициклон принесет в Украину сухую и морозную погоду на выходных.

В пятницу, 27 ноября, в четырех западных областях Украины прогнозируют значительный снег. Прирост снежного покрова может составить от 8 до 20 сантиметров.

В течение недели, с 23 по 29 ноября 2026 года, в Украине происходит заметный переход к зимнему характеру погоды. Неустойчивая погода с мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом в первые дни недели ближе к выходным сменится сухой и морозной под влиянием Скандинавского антициклона.

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