11月28日（周六），乌克兰预计将出现轻微霜冻，但外喀尔巴阡地区和该国南部气温将保持在零上。大部分地区预计不会有降水，但部分地区将出现降雪、湿雪和降雨。

白天，乌克兰将以多云间晴的天气为主。

该国西南部夜间预计将有中雪，而喀尔巴阡山地区部分地区将出现大雪和湿雪。 部分地区可能出现湿雪结冰。白天，喀尔巴阡山脉预计将出现小雪。该国其余地区将以晴好天气为主。

白天气温将在零下0至零下5摄氏度之间。喀尔巴阡山脉地区预计气温在0至5摄氏度之间。敖德萨州南部和克里米亚地区将有降雨，日间气温将在+1至+6摄氏度之间波动。

西部和中部大部分地区的道路局部将出现结冰。

风向东北，风速5–10米/秒。白天沿海地区局部地区阵风可能达到15–20米/秒。

11月28日，基辅及基辅州将多云间晴，无降水。

预计将有东北风，风速为5–10米/秒。

基辅州白天的气温将在零下0至5摄氏度之间，首都地区则为零下1至3摄氏度。

乌克兰水文气象中心发布了上述预报。

11月底至12月初，乌克兰预计将出现明显降温。降水将逐渐停止，寒潮将覆盖大部分地区，且昼夜均将出现低温。

需要提醒的是，本周末，高气压将为乌克兰带来干燥且寒冷的天气。

11月27日（周五），乌克兰西部四个地区预计将出现大雪。积雪厚度可能增加8至20厘米。

在2026年11月23日至29日这一周内，乌克兰将明显过渡到冬季天气。 本周初的不稳定天气（伴有湿雪、阵风和结冰）将在周末前，受斯堪的纳维亚高气压影响，转为干燥寒冷的天气。

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