乌克兰国家反腐败局（NABU）局长塞梅恩·克里沃诺斯表示，从国外出差返回后，他将考虑出席由议员奥列克西·贡恰连科主持的乌克兰最高拉达临时调查委员会会议的邀请。

据他介绍，这些出差行程是提前计划好的。特别是赴罗马和日本的行程，早在10月就应国际合作伙伴的邀请开始筹备。国家反腐败局的一个工作组也将前往日本，参加在东京举办的培训。

克里沃诺斯表示，在他启程出差时，尚未收到参加临时调查委员会会议的邀请。他计划回国后查阅相关文件和邀请函。

预计NABU主任将于12月7日至8日左右返回。

来源：自由电台。

国家反腐败局局长塞梅恩·克里沃诺斯、特别反腐败局局长亚历山大·克利缅科、前安全局局长瓦西里·马柳克以及前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科均未出席乌克兰最高议会临时调查委员会的会议。 议员奥列克西·贡恰连科再次邀请他们出席会议。

此前，克里沃诺斯曾表示，国家反腐败局和特别反腐败检察署正遭受媒体攻击。

杜卡将军证实了克拉夫琴科对NABU局长克里沃诺斯的指控。

此外，乌克兰安全局（SBU）将军杜卡还提议国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的负责人接受测谎测试。

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