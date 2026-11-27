乌克兰外交部长安德烈·西比加将访问布鲁塞尔，参加北约相关活动，期间计划与北约秘书长马克·吕特会晤。这位乌克兰部长受邀出席北约各国外交部长会议，以及乌克兰—北约理事会会议。

西比加表示，他计划在访问期间与吕特就支持乌克兰的关键问题进行讨论。

具体而言，涉及军事援助及乌克兰军队的需求，其中爱国者防空系统所需的导弹尤为重要。

该部长还就吕特近期与美国总统唐纳德·特朗普的会晤发表了评论。他推测，会谈结束后，北约秘书长可能已经与弗拉基米尔·泽连斯基进行了联系。

西比加回忆道，在北约秘书长赴美之前，他曾出席过泽连斯基与吕特的一次会谈。当时双方就应向美国总统传达的立场和信号进行了协调，特别是关于向爱国者系统供应导弹的必要性。

消息来源：安德烈·西比加。

11月26日，唐纳德·特朗普在社交媒体“Truth Social”上发布了与北约秘书长马克·吕特会晤后的声明全文，其内容与北约新闻处发布的版本有所不同。 在这份声明中，美国总统将乌克兰等同于侵略国。

美国总统唐纳德·特朗普与北约秘书长马克·吕特在美国佛罗里达州马阿拉戈庄园举行了闭门会晤。 双方讨论了俄罗斯联邦——这个侵略国——对乌克兰的战争、伊朗冲突以及北约成员国增加国防开支等问题。

北约秘书长马克·吕特为美国总统唐纳德·特朗普对待弗拉基米尔·普京的做法进行了辩护。他表示，这位美国领导人正在对克里姆林宫的掌权者进行考验。

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