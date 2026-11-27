国防部说明了将如何对“奥贝里格”登记册中17至60岁男性的数据进行核对和更新。

为此，该部将从国家移民局获取信息，随后进行核查并作出必要修改。

国家移民局将在该决议生效后的30个日历日内提交数据。国防部将有另外30天的时间对收到的信息进行核查，而名录的更新将在核查完成后120天内完成。

将更新姓名、出生日期和地点、性别、纳税人编号、护照信息、居住地址、国籍、数码照片及其他信息。此外，国防部还将收到关于办理海外永久居留证件的信息。

该部解释称，此举旨在消除国家登记系统之间的差异，并提高军事登记的准确性。数据传输将通过安全通道进行，经核查后，从移民局收到的信息将按照法律规定的程序予以销毁。

来源：乌克兰国防部。

内阁于2026年11月25日通过决议，要求基于国家移民局部门信息系统、 《统一国家人口登记册》以及《征兵、服兵役义务人员和预备役人员统一国家登记册》中的数据，对17至60岁乌克兰男性公民的信息进行核查。

17至60岁的乌克兰男性将面临新一轮考验。 内阁通过了2026年11月25日第1466号决议，根据该决议，内阁指示对《征兵对象、服兵役义务人员及预备役人员统一国家登记册》的数据进行大规模核查。

内阁批准了《奥贝里格征兵对象、服兵役义务人员和预备役人员统一国家登记册》的新管理规程。该文件规定了数据的录入、更新、核查和更正机制。

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