乌克兰国家银行发行了一枚面值为10格里夫纳的约翰·保罗二世纪念币
乌克兰国家银行推出了纪念币“心中有爱：教皇约翰·保罗二世”，以纪念罗马教皇对乌克兰进行历史性访问25周年。
该纪念币采用925纯银铸造，含31.1克纯银，并采用彩色印刷工艺。发行量为3000枚。
正面刻有两尊相互拥抱以示和解的人物形象，其中一人手持橄榄枝。此外，还以乌克兰语和波兰语铭刻着“我们宽恕，并请求宽恕”的字样。 背面为约翰·保罗二世的肖像，他正做出祝福的手势，并配有象征性的鸽子图案。
该硬币可在乌克兰国家银行（NBU）钱币产品网店及指定分销银行购买。
来源：乌克兰国家银行
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