乌克兰国家银行推出了纪念币“心中有爱：教皇约翰·保罗二世”，以纪念罗马教皇对乌克兰进行历史性访问25周年。

该纪念币采用925纯银铸造，含31.1克纯银，并采用彩色印刷工艺。发行量为3000枚。

正面刻有两尊相互拥抱以示和解的人物形象，其中一人手持橄榄枝。此外，还以乌克兰语和波兰语铭刻着“我们宽恕，并请求宽恕”的字样。 背面为约翰·保罗二世的肖像，他正做出祝福的手势，并配有象征性的鸽子图案。

该硬币可在乌克兰国家银行（NBU）钱币产品网店及指定分销银行购买。

来源：乌克兰国家银行