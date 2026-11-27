NBU wyemitował pamiątkową monetę o nominale 10 hrywien ku czci Jana Pawła II
Narodowy Bank Ukrainy zaprezentował pamiątkową monetę „Z pokojem w sercu. Jan Paweł II”, poświęconą 25. rocznicy historycznej wizyty papieża w Ukrainie.
Moneta została wykonana ze srebra próby 925, zawiera 31,1 g czystego metalu i jest opatrzona kolorowym nadrukiem. Jej nakład wyniesie 3 tysiące egzemplarzy.
Na awersie przedstawiono dwie postacie, które obejmują się na znak pojednania, a jedna z nich trzyma gałązkę oliwną. Znajduje się tam również napis „Wybaczamy i prosimy o przebaczenie” w językach ukraińskim i polskim. Na rewersie znajduje się portret Jana Pawła II z gestem błogosławieństwa oraz symboliczne przedstawienie gołębia.
Monetę będzie można nabyć w sklepie internetowym z produktami numizmatycznymi NBU oraz w bankach będących dystrybutorami.
Źródło: NBU
Narodowy Bank Ukrainy wprowadził do obiegu nową monetę pamiątkową „Ukraińska bawełna. Dron morski „Sea Baby” o nominale 5 hrywien. Moneta ta jest poświęcona jednemu z najbardziej znanych ukraińskich kompleksów bezzałogowych, który stał się symbolem udanych operacji na Morzu Czarnym.
Narodowy Bank Ukrainy wprowadza do obiegu nową monetę pamiątkową o nominale 10 hrywien „Pamięci straconych, torturowanych lub poległych w niewoli”. Moneta ta została poświęcona uczczeniu pamięci obrońców i obrończyń Ukrainy, ochotników oraz osób cywilnych, którzy padli ofiarą rosyjskiej niewoli.