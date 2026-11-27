Narodowy Bank Ukrainy zaprezentował pamiątkową monetę „Z pokojem w sercu. Jan Paweł II”, poświęconą 25. rocznicy historycznej wizyty papieża w Ukrainie.

Moneta została wykonana ze srebra próby 925, zawiera 31,1 g czystego metalu i jest opatrzona kolorowym nadrukiem. Jej nakład wyniesie 3 tysiące egzemplarzy.

Na awersie przedstawiono dwie postacie, które obejmują się na znak pojednania, a jedna z nich trzyma gałązkę oliwną. Znajduje się tam również napis „Wybaczamy i prosimy o przebaczenie” w językach ukraińskim i polskim. Na rewersie znajduje się portret Jana Pawła II z gestem błogosławieństwa oraz symboliczne przedstawienie gołębia.

Monetę będzie można nabyć w sklepie internetowym z produktami numizmatycznymi NBU oraz w bankach będących dystrybutorami.

Źródło: NBU