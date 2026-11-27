Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga uda się do Brukseli, aby wziąć udział w wydarzeniach NATO, gdzie zaplanowano jego spotkanie z sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Rutte. Ukraiński minister został zaproszony na posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw NATO, a także na posiedzenie Rady Ukraina–NATO.

Sybiga poinformował, że podczas wizyty planuje omówić z Rutte kluczowe kwestie dotyczące wsparcia dla Ukrainy.

W szczególności chodzi o pomoc wojskową i potrzeby ukraińskiej armii, wśród których szczególne znaczenie mają pociski do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot.

Minister skomentował również niedawne spotkanie Rutte z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przypuszczał, że po rozmowach sekretarz generalny NATO mógł już skontaktować się z Wołodymyrem Zełenskim.

Sybiga przypomniał, że był obecny podczas poprzedniej rozmowy Zełenskiego i Rutte przed wyjazdem sekretarza generalnego Sojuszu do USA. Wówczas strony uzgadniały stanowiska i sygnały, które miały zostać przekazane prezydentowi USA, w szczególności dotyczące konieczności dostarczenia pocisków do systemów Patriot.

Źródło: Andrij Sybiga.

26 listopada Donald Trump opublikował w serwisie społecznościowym Truth Social tekst oświadczenia podsumowującego spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, który różni się od wersji rozpowszechnionej przez służbę prasową NATO. W oświadczeniu tym prezydent USA zrównał Ukrainę z krajem-agresorem.

Prezydent USA Donald Trump i sekretarz generalny NATO Mark Rutte odbyli zamknięte dla prasy spotkanie w rezydencji Mar-a-Lago w stanie Floryda w USA. Omówili wojnę Federacji Rosyjskiej – państwa agresora – przeciwko Ukrainie, konflikt w Iranie oraz zwiększenie wydatków na obronność w krajach Sojuszu.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stanął w obronie podejścia prezydenta USA Donalda Trumpa do Władimira Putina. Według niego amerykański przywódca poddaje przywódcę Kremla próbie.

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