Policja krajowa zleciła przeprowadzenie ekspertyzy sądowej w ramach postępowania karnego dotyczącego ewentualnych gróźb skierowanych pod adresem dziennikarza Denisa Bigusa i blogera Igora Łačenkowa.

Chodzi o groźby odnotowane w nagraniach NABU w sprawie „Kartagina”.

11 listopada 2026 r. Pecherski Okręgowy Oddział Policji w Kijowie zarejestrował materiały dotyczące ewentualnych gróźb wobec dziennikarzy. Postępowanie wszczęto na podstawie części 1 art. 345-1 Kodeksu karnego Ukrainy, który przewiduje odpowiedzialność za groźby lub przemoc wobec dziennikarza.

Obecnie organy ścigania prowadzą czynności śledcze w celu ustalenia okoliczności przestępstwa. Nadzór procesowy sprawuje prokuratura okręgowa w Pechersku. Śledztwo przedprocesowe trwa, a policja nie ujawnia dodatkowych informacji, powołując się na ograniczenia prawne dotyczące informacji dotyczących śledztwa.

Źródło: Censor

Jegor Burkin, osoba wymieniona w nagraniach NABU w sprawie „Kartagina”, udzielił wywiadu blogerowi Wasylowi Tymoszenko, w którym potwierdził, że to jego głos słychać na nagraniach, oraz wyjaśnił swoje słowa dotyczące ataku na dziennikarza śledczego Denisa Bigusa.

Przypomnijmy, że założyciel serwisu Bihus.Info, Denys Bigus, zareagował na nagrania NABU w sprawie „Kartagina”, na których osoby figurujące w śledztwie omawiały napad na niego po przeprowadzeniu śledztwa w sprawie sieci sklepów U420.

4 listopada Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy opublikowało nagrania rozmów osób zamieszanych w sprawę U420, podczas których omawiali oni możliwość fizycznej rozprawy z dziennikarzami, którzy relacjonowali działalność sieci sklepów.



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