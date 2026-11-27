Łączne zadłużenie Ukraińców z tytułu opłat za usługi mieszkaniowe i komunalne na koniec września 2026 r. wyniosło 101,4 mld hrywien.

W trzecim kwartale mieszkańcy zapłacili za usługi komunalne 51 mld hrywien, podczas gdy naliczono 48,5 mld hrywien.

Najwięcej długów zgromadzono z tytułu dostaw energii cieplnej i ciepłej wody — 31,4 mld hrywien. Kolejne 27,6 mld hrywien Ukraińcy są winni za dostawy i dystrybucję gazu ziemnego, a 16,6 mld hrywien — za energię elektryczną.

Pozostałe zadłużenia rozkładały się następująco:

Scentralizowane zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków — 11,9 mld hrywien;

Zarządzanie budynkami wielorodzinnymi — 10,3 mld hrywien;

Gospodarka odpadami komunalnymi — 3,6 mld hrywien.

Łącznie w sześciu głównych kategoriach usług komunalnych zadłużenie ludności przekroczyło 101 mld hrywien.

Źródło: Państwowa Służba Statystyki Ukrainy.

W Ukrainie zabronione jest naliczanie opłat za usługi mieszkaniowo-komunalne dotyczące nieruchomości położonych na tymczasowo okupowanych terytoriach za cały okres okupacji. Jednocześnie zasada ta nie dotyczy zadłużenia, które narosło do 24 lutego 2022 r. Właściciele mieszkań muszą spłacić takie długi.

W Ukrainie zmieniono zasady odłączania dostaw energii elektrycznej dla odbiorców mających zaległości w płatnościach. W szczególności odbiorcy indywidualni nie muszą pokrywać kosztów odłączenia i ponownego podłączenia, jeśli w momencie wystawienia upomnienia kwota zadłużenia była niższa niż połowa minimum egzystencji dla osób zdolnych do pracy.

W Ukrainie ryzyko utraty mieszkania z powodu zaległości w opłatach za media może pojawić się, jeśli kwota zadłużenia osiągnie około 430 tysięcy hrywien. W Ministerstwie Sprawiedliwości wyjaśniono, że chodzi o znaczną kwotę zadłużenia, którą należy zgromadzić, zanim pojawi się kwestia egzekucji nieruchomości.

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