Общая задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на конец сентября 2026 года достигла 101,4 млрд гривен.

В третьем квартале население оплатило коммунальные услуги на сумму 51 млрд гривен, тогда как начислено было 48,5 млрд гривен.

Больше всего долгов накопилось за поставку тепловой энергии и горячей воды — 31,4 млрд гривен. Еще 27,6 млрд гривен украинцы задолжали за поставку и распределение природного газа, а 16,6 млрд гривен — за электроэнергию.

Остальные долги распределились следующим образом:

Централизованное водоснабжение и водоотведение — 11,9 млрд грн;

Управление многоквартирными домами — 10,3 млрд грн;

Управление бытовыми отходами — 3,6 млрд грн.

В целом по шести основным категориям коммунальных услуг задолженность населения превысила 101 млрд гривен.

Источник: Государственная служба статистики Украины.

В Украине запрещено начислять плату за жилищно-коммунальные услуги в отношении недвижимости, расположенной на временно оккупированных территориях, за весь период оккупации. В то же время это правило не распространяется на задолженность, накопившуюся до 24 февраля 2022 года. Такие долги владельцы жилья должны погасить.

В Украине изменили правила отключения электроэнергии для потребителей, имеющих задолженность. В частности, бытовые потребители не должны оплачивать расходы на отключение и повторное подключение, если на момент оформления предупреждения сумма задолженности была меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В Украине риск лишиться жилья из-за долгов за коммунальные услуги может возникнуть, если сумма задолженности достигает примерно 430 тысяч гривен. В Минюсте пояснили, что речь идет о значительной сумме задолженности, которую необходимо накопить, прежде чем может встать вопрос о взыскании недвижимости.

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