截至2026年9月底，乌克兰民众在住房和公用事业服务方面的总欠款达到1014亿格里夫纳。

第三季度，居民支付了510亿格里夫纳的公用事业费，而当期应缴金额为485亿格里夫纳。

欠款最多的项目是供热和热水供应，达314亿格里夫纳。此外，乌克兰民众还拖欠了276亿格里夫纳的天然气供应和分销费用，以及166亿格里夫纳的电力费用。

其余欠款分布如下：

集中供水和排水——119亿格里夫纳；

多户住宅管理——103亿格里夫纳；

生活垃圾管理——36亿格里夫纳。

总体而言，在六大主要公用事业服务类别中，居民欠款总额超过1010亿格里夫纳。

来源：乌克兰国家统计局。

乌克兰禁止对位于临时被占领土上的房产，在整个被占领期间收取住房和公用事业服务费。 但该规定不适用于2022年2月24日之前累积的欠款。此类欠款仍需由住房所有者偿还。

乌克兰已修改针对欠费用户的断电规定。 具体而言，如果家庭用户在收到断电警告时，欠款金额低于劳动能力人口最低生活保障标准的一半，则无需支付断电和恢复供电的费用。

在乌克兰，如果欠费金额达到约43万格里夫纳，则可能因公用事业欠费而面临失去住房的风险。 司法部解释称，这涉及一笔相当可观的欠款金额，只有当欠款累积到这一程度时，才会涉及房产强制执行的问题。

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